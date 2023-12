Plus Asbach Große Investition in die Feuerwehr: VG Asbach steht auch 2024/25 finanziell gut da Ein „ehrlicher“ Haushalt wurde nun für die Jahre 2024 und 2025 einstimmig vom Asbacher Verbandsgemeinderat beschlossen, wie ihn Bürgermeister Michael Christ beschrieb. Tenor aus dem Rat: Die Verbandsgemeinde (VG) Asbach steht im Vergleich zu anderen Gebietskörperschaften in der Nachbarschaft gut da. Von Daniel Rühle

Zu den Zahlen: Im Ergebnishaushalt stehen für 2024 Einnahmen in Höhe von knapp 24 Millionen Euro Ausgaben in Höhe von 24,5 Millionen Euro gegenüber. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 580.000 Euro, der laut Bürgermeister Michael Christ keinen Grund zur Sorge gibt. Für 2025 stehen im Etat Erträge in Höhe ...