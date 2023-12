Plus Dierdorf „Großangriff mit zehn Leuten“: Dierdorfer prangern Gänsejagd am Schlossweiher an Die unangekündigte Jagd auf Kanadagänse rund um den Dierdorfer Schlossweiher im September hat bei vielen Anwohnern für Empörung gesorgt. Neuwieds Kreisjagdmeister Kurt Milad verteidigt die Aktion gegenüber der RZ. Von Lars Tenorth

Die Gänsejagd rund um den Dierdorfer Schlossweiher am Samstag, 23. September, sorgte für viel Empörung. Im Facebook-Beitrag auf „Spotted: Dierdorf + Umgebung“, bei dem mehr als 100 Kommentare hinterlassen wurden, ist von einem „Großangriff mit zehn Leuten und Gewehren“ auf die Kanadagänse am Schlossweiher die Rede. Große Kritik wird an ...