Plus Rüscheid

Gnadenhochzeit in Rüscheid: Eheleute Enders sind sich höchstens über das TV-Programm uneins

i Ein Herz und eine Seele: Lilli Enders (92) und Wilfried Enders (93) feiern am morgigen Mittwoch, 2. Oktober, in Rüscheid ihren 70. Hochzeitstag, ihre Gnadenhochzeit. Foto: Daniel Dresen

In Zeiten, in denen jede dritte Ehe geschieden wird, stellen Wilfried und Lilli Enders etwas ganz Besonderes dar: Das Ehepaar aus Rüscheid ist am Mittwoch, 2. Oktober, seit 70 Jahren verheiratet. Der 93-Jährige und die 92-Jährige feiern dann die sogenannte Gnadenhochzeit. Dem christlichen Glauben zufolge wird den Eheleuten somit Gottes Güte zuteil.