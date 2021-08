Dierdorf

Geplatzter Abi-Ball kommt Flutopfern zugute: Dierdorfer Schüler spenden 10.600 Euro

Corona hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht – und am Ende doch noch etwas Gutes bewirkt: Weil sie durch Pandemie und Lockdown keinen Abi-Ball feiern konnten, haben sich die Abiturienten des Jahrgangs 2020 am Dierdorfer Martin-Butzer-Gymnasium entschlossen, das gesammelte Geld für die Betroffenen der Flutkatastrophe an der Ahr zu spenden. Stolze 10.600 Euro fließen nun zwar nicht in die erhoffte Party, sollen aber denen helfen, die so viel verloren haben.