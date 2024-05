Plus Windhagen

Generalsekretär Carsten Linnemann in Windhagen: Welche Versprechen die CDU der Wirtschaft gibt

i Carsten Linnemann, Generalsekretär der Bundes-CDU, beim Wirtschaftsempfang der Landes-CDU in Windhagen Foto: Daniel Dresen

Zum Wirtschaftsempfang der rheinland-pfälzischen CDU in Windhagen kam Generalsekretär Carsten Linnemann extra aus Berlin angereist. Linnemann und CDU-Landeschef Christian Baldauf erklärten, was sie dringend anders machen wollen als die Ampelregierungen in Berlin und Mainz, damit es mit der Wirtschaft in Deutschland und Rheinland-Pfalz wieder bergauf geht.