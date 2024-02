Plus Ariendorf Geburtstagsparty in Ariendorf: KG feiert 77-jähriges Bestehen mit vielen Gästen Da hatten die Macher eine unvergessliche Geburtstagsparty arrangiert. 77 Jahre hat die Karnevalsgesellschaft „Mir maachen met“ Ariendorf auf dem Buckel und da schließt sich ein Event dem nächsten an. Prinz Daniel I. mit seinem Team hatten bei der Jubiläumssitzung ebenso viel Spaß wie die Narren im Heimathaus. Von Jörg Niebergall

Eine Reihe selbst gemachter Hochkaräter aus der Ariendorfer Narrenküche, mit Ewald Becher einen wortgewandten und wie immer gut aufgelegten Sitzungspräsidenten und mit Klaus Lempart an der Musikmaschine, da konnte nicht viel schiefgehen. Dabei wurde in Ariendorf am Nachmittag noch gezittert, ob der „Meister des Bauchredens“ Fred van Halen und Aki ...