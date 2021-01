Unkel/Bad Honnef

„Die Geburtshilfestation des Cura-Krankenhauses in Bad Honnef muss erhalten bleiben und darf nicht aus ökonomischen Gründen oder wegen Personalmangel geschlossen werden!“ – so lautet der Appell von Andrea Behrendt und Carsten Krause. Die Nachricht, dass die beliebte Geburtsstation zum 1. Februar ihre Türen schließt, hat das Paar aus Unkel tief erschüttert. Denn vor fast einem Jahr, am 19. Februar 2020, erblickte dort ihr Sohn Arian das Licht der Welt. Und dass Mutter und Sohn dies überlebten, ist allein der nahe gelegenen Geburtsstation geschuldet, sagt Krause und berichtet von den dramatischen Ereignissen damals.