Plus Rheinbrohl Gartenhaus in Rheinbrohl brennt vollständig: Kräfte bekämpfen das Feuer unter Atemschutz Ein freistehendes Gartenhaus steht komplett in Flammen. Die Feuerwehren Rheinbrohl und Bad Hönningen sind zusammen insgesamt mit rund 25 Kräften im Einsatz. Von Redaktion

Am frühen Dienstagmorgen hat die Leitstelle Montabaur die Feuerwehren Rheinbrohl und Bad Hönningen zu einem Gartenhausbrand im Nahbereich eines Aussiedlerhofes alarmiert, wie die Feuerwehr VG Bad Hönningen in einer Pressemitteilung am Dienstagabend erklärte. "Schon auf der Anfahrt konnte das Feuer bestätigt werden", heißt es in der Mitteilung. Das freistehende Gartenhaus ...