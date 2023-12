Viele Kanadagänse halten sich regelmäßig auf dem Schlossweiher in Dierdorf auf und sorgen für viel Ärger. Welche Maßnahme ist die sinnvollste, um das Gänseaufkommen nachhaltig in den Griff zu bekommen? Darüber gibt es viele Ansichten. Nach der Aktion am Schlossweiher in Dierdorf äußert sich nun ein Jäger zur Artenvielfalt und zu schonenden Vertreibungsmaßnahmen.