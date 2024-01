Fußgänger beim Abbiegen angefahren: Tödlicher Unfall im Neuwieder Berufsverkehr

Symbolbild Foto: dpa/Friso Gentsch

Tragischer Verkehrsunfall in Neuwied: Am Donnerstagmorgen ist ein Fußgänger gegen 6.30 Uhr auf der Engerser Landstraße im Bereich der Auffahrt zur B256 tödlich verunglückt. Ein 57-jähriger Bendorfer befuhr auf seinem Weg zur Arbeitsstelle mit seinem Auto die Engerser Landstraße und wollte auf die Bundesstraße abbiegen. In diesem Moment ging ein 59-jähriger Neuwieder mit seinem Hund auf dem dortigen Fuß-/Radweg, der parallel zur Engerser Landstraße verläuft. Beim Abbiegen des Pkw prallte dieser mit dem Passanten zusammen.

Der Mann stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde in ein Neuwieder Krankenhaus eingeliefert. Dort verschlechterte sich sein Zustand so sehr, dass er dort einige Stunden später verstarb, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion zur genauen Ermittlung der Todesursache angeregt.

Augenzeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter Tel. 02631/8780 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.