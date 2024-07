Für Notfälle noch besser ausgerüstet: Modernes Rettungsfahrzeug in Neustadt überreicht

Es ist auf dem neusten Stand, ziemlich Pferdestark und soll beim Zivilschutz sowie in der bundeslandübergreifenden Katastrophenhilfe eingesetzt werden: der neue Krankentransportwagen Typ B ZS.

In den Räumen des DRK-Kreisverbands Neuwied übergab Landrat Achim Hallerbach den Schlüssel für den neuen Krankentransportwagen an Noah Timmermann, Bereitschaftsleiter des DRK Neustadt.

In den Räumen des DRK-Kreisverbands Neuwied übergab Landrat Achim Hallerbach den Schlüssel für den neuen Krankentransportwagen an Noah Timmermann, Bereitschaftsleiter des DRK Neustadt. Foto: Jörg Niebergall

Anzeige

Auf dem Gelände des Kreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Neuwied hat Landrat Achim Hallerbach einen neuen Krankentransportwagen für den Einsatz im Zivil- und Katastrophenschutz im Kreis Neuwied an den Bereitschaftsleiter des DRK Neustadt, Noah Timmermann, übergeben. Darüber informiert die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. „Die Schlüsselposition heute auch im wörtlichen Sinne einnehmen zu können, freut mich deshalb, weil es sich bei dem fabrikfrischen Krankentransportwagen um eines der Rettungsfahrzeuge handelt, die bundesweit zum Erfolgsmodell geworden sind“, sagte Hallerbach bei der Schlüsselübergabe.

Krankenwagen kostet 137.000 Euro

Der 190 PS starke Krankentransportwagen (KTW) Typ B ZS mit Automatikgetriebe verfügt außer über einen Allradantrieb auch über ein Schlechtwegefahrwerk und weitere zeitgemäße Ausstattungsmerkmale. Das rund 137.000 Euro teure Gefährt wird im Zivilschutz und in der bundeslandübergreifenden Katastrophenhilfe eingesetzt. Sinn und Zweck ist die Gewährleistung der Erstversorgung, die Stabilisierung der Betroffenen und der Transport von Patienten. Dementsprechend verfügt das aktuelle Modell, wie auch schon die erste Generation Krankentransportwagen Typ B, über zwei Tragen für den Patiententransport. Neu sei jedoch, dass die zweite Trage in einem Außenfach untergebracht werden kann, wenn sie nicht benötigt wird, heißt es in der Pressemitteilung: „Dies schafft deutlich mehr Ergonomie und Sicherheit im Patientenraum.“

Im Außenfach ist außerdem ein Teil der überarbeiteten Fachdienstausstattung untergebracht. Neben Vakuummatratze und Notfallrucksack findet hier auch eine Traumatasche mit Verbandmaterial, sogenannten „Tourniquets“, ihren Platz. Dabei handelt es sich um Systeme zum Abbinden oder Stauen von Blutgefäßen, erklärt die Kreisverwaltung. Eine Beckenschlinge und Schienungsmaterialien lassen sich ebenfalls im Außenfach verstauen.

Zwei weitere Fahrzeuge in Nachbarlandkreisen

Der brandneue Krankentransporter ist für den Einsatz in der Patiententransportgruppe der Medizinischen Task Force (MTF) Rheinland-Pfalz Nord 38 vorgesehen. Zwei weitere Fahrzeuge dieser Art werden in benachbarten Landkreisen stationiert. Dank der Übergabe des neuen Rettungsfahrzeugs konnte der bisherige KTW 4 des Bundes nach über 21 Jahren in den „Ruhestand“ geschickt beziehungsweise vorläufig der Unterstützungskomponente zugeordnet werden.