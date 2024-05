Plus Kreis Neuwied

Für Mobilität der Zukunft mangelt es an Geld: Was Listenführer für die Kreistagswahl tun wollen

i Der Schulbus ist oft das einzige ÖPNV-Angebot. Foto: dpa/Stefan Sauer

Wer von Mobilität spricht, denkt sicher an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV), aber auch an E-Autos oder E-Bikes, Bahnlinien samt barrierefreier Bahnhöfe. Jedenfalls ist das ein Thema, das viele Menschen im Kreis Neuwied umtreibt, weil fast alle mehr oder weniger häufig von A nach B müssen. Wie wollen die politischen Parteien, die in den Kreistag streben, das Thema künftig angehen?