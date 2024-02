Für die Neuwieder Innenstadt und für Heddesdorf wird es in Zukunft jeweils einen eigenen Ortsbeirat geben. Eingerichtet werden die Gremien im Zuge der Kommunalwahl am 9. Juni. Dann können die Einwohner der Innenstadt und von Heddesdorf erstmals die Mitglieder ihres Ortsbeirats wählen – so wie es die Einwohner aller anderen Stadtteile Neuwieds schon seit 25 Jahren können.