Plus Buchholz Für Buchholz ist 2024 ein ganz besonderes Jahr: 50-Jahr-Feier und Flüchtlingskrise Große Projekte stehen in der Ortsgemeinde Buchholz zwar nicht an, aber dennoch wird 2024 ein besonderes Jahr, verspricht Ortsbürgermeister Konrad Peuling im Gespräch mit der RZ. Im September feiert die Gemeinde ihr 50-jähriges Bestehen. Von Daniel Rühle

Im März 1974 wurde die Ortsgemeinde Buchholz in ihrer heutigen Form trotz anfänglicher „Grenzstreitigkeiten“ in die kurz zuvor gebildete Verbandsgemeinde (VG) Asbach eingegliedert, erklärt Peuling. Doch die große 50-Jahr-Feier soll (bei hoffentlich besserem Wetter) im Sommer stattfinden: am Sonntag, 1. September. „Das wird ein Familienfest, wo sich die Vereine darstellen ...