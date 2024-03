Plus Waldbreitbach Führungen in Waldbreitbach: Wildkräuter mit allen Sinnen kennenlernen i Das Gartentor zu den Klostergärten der Waldbreitbacher Franziskanerinnen ist der Treffpunkt für die Kräuterführungen. Foto: Günther Ortmann Gärtnerin und Kräuterfrau Kordula Honnef lädt wieder zu zahlreichen Veranstaltungen auf den Waldbreitbacher Klosterberg ein. Lesezeit: 1 Minute

Zahlreiche Kräuterführungen finden auch in diesem Jahr wieder auf dem Waldbreitbacher Klosterberg statt. Insgesamt 18 Veranstaltungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten bietet Kordula Honnef, die Gärtnerin der Klostergärten und Kräuterfrau, an. So geht sie bei den allgemeinen Kräuterführungen im April durch den Klostergarten und die Streuobstwiesen mit den vielen Wild-, Küchen- und Heilkräutern. ...