Plus Niederbreitbach/Roßbach Friedhof in Niederbreitbach ist sanierungsbedürftig Von Daniel Dresen

Auf der Agenda der Ortsgemeinde Niederbreitbach für 2024 steht die Friedhofssanierung für rund 120.000 Euro. Fördermittel in Höhe von 68.000 Euro stellt das Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung. In den Wegebau wird sowohl Geld investiert als auch in ein Geländer an einem steilen Bereich des Friedhofs. Teilweise wird die Zaunanlage erneuert. ...