Freie Wähler spüren Rückenwind: Neuwieder FWG-Liste weist erstmals 48 Bewerber auf

Die FWG in Neuwied blickt optimistisch auf die Kommunalwahlen. Die Kandidatenliste ist so lang wie noch nie. Foto: Michael Dickenberger

„Der Zulauf zuletzt war enorm“, fasst der Irlicher FWG-Vorsitzende Lars Ebert, der für die FWG als Spitzenkandidat ins Rennen geht, die Lage zusammen. Die Mitgliederzahlen seien zuletzt in der Deichstadt in die Höhe geschnellt. Der großen Nachfrage nach einem Listenplatz stand die Harmonie bei der Abstimmung gegenüber, wo es bei allen 53 Kandidaten keine Gegenkandidaturen gegeben habe. Die FWG hofft deshalb auf jede Menge Aufbruchstimmung für den Wahlkampf. „Unser Ziel ist klar definiert“, sagt der zweite FWG-Vorsitzende Tim Rönz (Niederbieber, Listenplatz zwei). „Die gute Arbeit der vergangenen Jahre dürfte sich aufs Wahlergebnis auswirken. Das dürfte sich dann auch in der Anzahl unserer Ratssitze bemerkbar machen.“

Kandidaten sind zwischen 19 und 80 Jahre alt

Und Stadtratsmitglied Jörg Niebergall, als Fünfter auf der Liste, fügt hinzu: „Wir haben Neuwieder und Neuwiederinnen aus nahezu allen Stadtteilen auf der Liste. Da kommt unser Leitsatz, dass wir für alle Bürger da sind, noch einmal richtig zur Geltung.“

Erstmals geht die FWG mit 48 Kandidaten ins Rennen. Vom Youngster Till Niebergall (19, Platz 48) bis zum FWG-Gründungsvater Werner-Johann Kessler (80) sind alle Altersschichten abgedeckt. Vor allem das Engerser Politurgestein (Platz 8) scheint wieder auf den Geschmack gekommen zu sein und tritt sowohl auf der Stadtrats- als auch auf der Ortsbeiratsliste an.

Die Mischung macht es. FWG-Geschäftsführer Björn Bonn

Hinter Ebert und Rönz tauchen mit dem Heddesdorfer Serdar Bilic, dem Feldkirchener Bjorn Bonn, Jörg Niebergall und dem aktuellen Fraktionsvorsitzenden Karl-Josef Heinrichs (alle im FWG-Vorstand) sowie mit der Gladbacherin Andrea Dickenberger die erste Frau auf der Liste auf. Kessler, die Irlicherin Andrea Niebergall und der Oberbieberer Ortsvorsteher Rolf Löhmar komplettieren bis zu Platz zehn. Aber auch der Segendorfer Thomas Schäfer und André Ganzer aus Heimbach-Weis können sich durchaus Chancen ausrechnen, noch ein paar Plätze gutzumachen.

„Die Mischung macht es“, freut sich Geschäftsführer Bjorn Bonn. Damit dürfte Bonn auch den ehemaligen Fußballprofi Thomas Remark (Niederbieber, Platz 23) gemeint haben – aber auch der Heddesdorfer Peter Schmidt (Platz 27), Boxtrainer aus Neuwied.

FWG will in die Ortsbeiräte

Mit Frank Driesch wurde auch schon der Kandidat für die Ortsvorsteherwahl in Irlich nominiert. Auch die Ortsbeiratsliste steht. Zudem möchte die FWG auch in Segendorf, Niederbieber, Oberbieber (eigener FWG-Kandidat) und Rodenbach einen Ortsvorsteherkandidaten küren. In Feldkirchen, Altwied, Segendorf, Engers, Heimbach-Weis, Oberbieber (eigene FWG), Niederbieber, Torney, und Rodenbach, und, wenn der Stadtrat das im Februar beschließen sollte, in Heddesdorf und der Innenstadt, möchte man Ortsbeiratslisten aufstellen. red