Frauennotruftelefon aus Raubach: Verein „Trotzdem – Lichtblick“ löst sich auf

Finanzielle Sorgen haben den Verein ebenso begleitet in den vergangenen Jahren wie fehlende aktive Mitglieder, heißt es in der Pressemitteilung von „Trotzdem – Lichtblick“.

Von der Idee, den Verein zu modernisieren und eventuell in einen professionellen Frauennotruf transformieren zu können, habe der Vorstand wieder Abstand genommen – zu viel Zeit und auch personelle Ressourcen wären dafür erforderlich gewesen, wird als Begründung genannt. In den vergangenen Jahrzehnten fand im Bereich der Frauennotrufe eine zunehmende Professionalisierung statt – der Verein sei dem nicht gefolgt. Professionelles und fachlich fundiertes Arbeiten sei aber das, was heutzutage erforderlich sei. Der große Verdienst des Vereins sei es, das Thema „sexuelle Gewalt“ im Kreis Neuwied aus der Anonymität in die Öffentlichkeit gebracht zu haben. Er habe ein Forum geschaffen und betroffenen Frauen eine Anlaufstelle, Unterstützung und Hilfe geboten. Immer wieder habe der Verein auf die Bedeutsamkeit des Themas und das damit verbundene Unrecht aufmerksam gemacht.

Stadt und Kreis Neuwied sollen Angebot schaffen

Der Kreistag hat laut Pressemeldung des Vereins in seiner Sitzung dem Antrag von CDU und SPD zugestimmt und damit der Verwaltung den Auftrag erteilt, die Angebote eines Frauennotrufs für die Stadt und den Kreis Neuwied vorzuhalten. Außerdem wurde die Erhöhung der Fördersummen für Frauenprojekte beschlossen. „Die Zeichen stehen also gut, dass die so wichtigen, inhaltlichen Anliegen des Vereins weiterhin verfolgt werden“, schreiben die Verantwortlichen in ihrem Pressetext.