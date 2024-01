Plus Linz Frank Becker ist seit einem Jahr Bürgermeister der VG Linz: „Ich möchte weiter der Mahner sein“ Fachkräftemangel, Flüchtlinge, Klimawandel – Frank Becker hat sich in den vergangenen zwölf Monaten seit seinem Amtsantritt als Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Linz um viele Probleme kümmern müssen. Manche konnte er lösen, manche sind auf dem Weg, gelöst zu werden – aber bei anderen hat er noch keinen sichtbaren Fortschritt erzielt, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Von Daniel Rühle

Doch nicht alles liege in seiner Verantwortung, scheut sich Frank Becker nicht vor deutlichen Worten nach „oben“ an die Bundes- und Landespolitik. Etwa, wenn es um das Thema Geburtshilfe geht. Es ist eines seiner Herzensthemen. Im Wahlkampf hatte er als Kandidat immer wieder verlangt, dass am Linzer Krankenhaus eine Geburtsstation entsteht. ...