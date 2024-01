Forderungskatalog für Wissing: Beim Gipfeltreffen in Neuwied bleibt der Wunsch nach einer Alternativtrasse

„Todsünde“, „Todesurteil“, „Sakrileg“ – die Worte bei der jüngsten Zusammenkunft des Aktionsbündnisses gegen Bahnlärm und für eine Entlastung des Unteren Mittelrheintals vom Güterschienenverkehr waren drastisch. Hinter dem sperrigen Namen stehen Lokalpolitiker, Abgeordnete sowie Vertreter der Bürgerschaft aus vier Kreisen und zwei Bundesländern. Knapp 70 waren am Mittwoch nach Neuwied zu einem Treffen gekommen – an dessen Ende ein Forderungskatalog an das Bundesverkehrsministerium stand.