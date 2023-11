Die Leubsdorfer Grundschule ist seit August 2022 in Trägerschaft der Verbandsgemeinde (VG) Linz. Diese hat die kleine Schule übernommen, weil die Schülerzahlen ständig weiter steigen und die bereits vierzügige Grundschule in Linz aus allen Nähten platzt. Um die Lage zu entspannen, sollen die Dattenberger Schüler, die bisher in Linz Lesen und Schreiben lernten, in Leubsdorf pauken. Die bisher einzügige Schule auf dem Kreuzberg muss deshalb baulich so erweitert werden, dass sie zweizügig wird.