Was wären die Karnevalsumzüge im Kreis Neuwied ohne die liebevoll gestalteten Motivwagen? Die Karnevalsgesellschaft (KG) Roßbach hat ein eigenes Wagenbauteam, das jedes Jahr monatelang an einem neuen Motivwagen tüftelt. Kurz vor dem Karnevalsumzug in Roßbach am 11. Februar hat das Wagenbauteam für die RZ seine heiligen Hallen geöffnet.