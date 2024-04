Plus Harschbach

Es war ein Wolf: KLUWO bestätigt Angriff aus Esel „Florie“ in Harschbach

i Der siebenjährige Esel "Florie" ist in der Nacht auf Donnerstag (18. April) auf seiner Weide in Harschbach von einem Tier verletzt worden. Foto: Tim Hümmerich

In der Nacht auf den 18. April hat definitiv ein Wolf den siebenjährigen Esel „Florie“ in der Ortsgemeinde Harschbach angefallen und verletzt. Das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf (KLUWO) hat am Montag (29. April) nach einer DNA-Analyse einen derartigen Angriff bestätigt. Dabei soll es sich jedoch nicht um einen im Westerwald heimisch gewordenen Wolf handeln.