Erwerbslosenzahl im Kreis Neuwied bleibt annähernd gleich: Agentur legt Dezemberstatistik vor

Die Neuwieder Arbeitsagentur hat die Statistik für den Arbeitsmarkt im Kreis Neuwied für den Monat Dezember vorgelegt. Foto: Sebastian Gollnow

Demnach zählte die Agentur Ende des Jahres kreisweit 5023 Frauen und Männer, die als erwerbslos gemeldet waren. Das sind 12 Betroffenen mehr als im Vormonat und 296 Personen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 5,0 Prozent und bleibt damit auf dem gleichen Stand wie im November. Vor zwölf Monaten meldete die Agentur eine Erwerbslosenquote von 5,2 Prozent.

Mehr jüngere Menschen im Bezirk erwerbslos

Besonders bei zwei Personengruppen ist laut Arbeitsagentur ein auffälliger Anstieg zu verzeichnen: zum einen bei den jüngeren Menschen zwischen 15 und 25 Jahren und zum anderen bei den ausländischen Arbeitslosen. Die Zahl der jüngeren Menschen ohne Arbeit im gesamten Agenturbezirk, der die Kreise Neuwied und Altenkirchen umfasst, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 108 (16 Prozent) auf 785 Personen. Bei den arbeitslosen Ausländern gibt es einen Zuwachs von 377 (14,6 Prozent) auf 2959 Personen, heißt es.

Mit Blick auf die Langzeitarbeitslosen verbessert sich die Lage im Kreis Neuwied minimal. Zu dieser Gruppe zählen bei der Agentur die Personen, die länger als zwölf Monate ohne Arbeit sind: Die Zahl der Betroffenen verringerte sich im Vorjahresvergleich geringfügig um elf Personen. Insgesamt gelten im Kreis Neuwied laut Agentur aktuell 1587 Personen als langzeitarbeitslos, somit ist jede dritte Person ohne Arbeit davon betroffen.

Es bleibt weiterhin eine wichtige Aufgabe, die Menschen mitzunehmen und ihnen die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie benötigen, um neben Sicherheit auch eine wirtschaftliche Stabilität durch eine Arbeitsstelle finden. Das teilt die Neuwieder Arbeitsagentur mit.

„Diese gesamte Entwicklung ist nicht ausschließlich, jedoch maßgeblich weiterhin auf die Welle der ukrainischen Kriegsflüchtlinge zurückzuführen“, teilt die Agentur weiterhin mit. Viele junge Menschen seien darunter, mögliche zukünftige Fachkräfte, die hierzulande dringend benötigt würden. „Es bleibt weiterhin eine wichtige Aufgabe, die Menschen mitzunehmen und ihnen die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie benötigen, um neben Sicherheit auch eine wirtschaftliche Stabilität durch eine Arbeitsstelle finden“, heißt es.

Viele Integrationen seien bereits gelungen; viele Aktionen würden laufen. „Auch im neuen Jahr wird es weitere Projekte mit Arbeitsagentur und Jobcentern geben, so auch der bundesweite Job-Turbo, mit dessen Konzept Geflüchtete schneller in Arbeit integriert werden sollen und während der Tätigkeit weitere Sprachkenntnisse und Qualifizierungen erwerben können“, kündigt die Arbeitsagentur an.

Damit gibt es weiterhin ein Beschäftigungswachstum im Agenturbezirk, was ein gutes Zeichen für die stabile Konstitution der regionalen Wirtschaft ist. Dennoch ist hier eine Abschwächung zu verzeichnen. Arbeitsagentur Neuwied

Die Zahl der im gesamten Agenturbezirk sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort ist zum 30. Juni 2023 (die Werte werden aufgrund von Nachmeldungen immer erst mit sechs Monaten Verzögerung veröffentlicht) im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozent gestiegen und liegt bei 105.197 Personen, teilt die Agentur weiter mit: „Damit gibt es weiterhin ein Beschäftigungswachstum im Agenturbezirk, was ein gutes Zeichen für die stabile Konstitution der regionalen Wirtschaft ist. Dennoch ist hier eine Abschwächung zu verzeichnen.“ Zum 30. Juni 2022 betrug der Anstieg noch 1,6 Prozent, dieser hat sich in den zwölf darauffolgenden Monaten halbiert, heißt es.

Der Stellenmarkt für den Kreis Neuwied weist derzeit 1705 offene Stellen aus. Das sind 22 offene Stellen weniger als vor einem Monat und 256 Stellen weniger als vor einem Jahr. Im Dezember sind der Agentur 282 neue Stellen gemeldet worden, sechs mehr als im November und 34 Stellen mehr als vor zwölf Monaten. red