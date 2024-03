Plus Unkel

Erste Hochzeitsmesse in Unkel: Inspirationen für den schönsten Tag im Leben

Von Simone Schwamborn

i Ganz in weiß, aber ohne Blumenstrauß lief dieses Model über den Laufsteg der Hochzeitsmesse in Unkel. Floristik gab es dort aber auch. Foto: Simone Schwamborn

Der schönste Tag im Leben lässt sich vielfältig gestalten. Eine große Bandbreite an Möglichkeiten hat die erste „Heimatliebe“-Hochzeitsmesse am Sonntag im Unkeler Center-Forum gezeigt. Im Mittelpunkt stand die Braut- und Bräutigammode, die in zwei Modeschauen präsentiert wurde.