Erneuter Nachweis in Bad Hönningen: Eltern von Wolfsjungen identifiziert

Kreis Neuwied

Eine Wildtierkamera hatte im August vergangenen Jahres in Bad Hönningen eine Wölfin mit ihren fünf Jungen aufgenommen. Mitte März wurde Kot von einem der Jungtiere ebenfalls dort entdeckt, der auch so analysiert werden konnte, dass feststeht, wer die Eltern des jungen Weibchens sind. Wie das Landesumweltministerium mitteilt, stammt die Mutter mit der Nummer GW 914f aus der Gegend von Möckern in Sachsen-Anhalt. Sie wurde im März 2018 das erste Mal in Bad Hönningen nachgewiesen, weil sie ihre DNA bei einem Dammwildriss hinterlassen hatte. Der Vater mit der Bezeichnung GW1159m wurde im Dezember 2019 in Linz mittels seines Kots das erste Mal nachgewiesen. Weil der Nachwuchs aber nach Ministeriumsangaben vermutlich etwa im Juni 2019 auf die Welt kam und die Paarungszeit von Januar bis März ist, muss er schon früher im Kreis unterwegs gewesen sein.