Endlich wieder auf der Bühne: Hobbymimen des Kirchspiels Urbach servieren Kaviar und Currywurst

Im Stück hadert Erna Wutschke mit der Zukunft, denn außer ein paar treuen Stammgästen verirrt sich kaum jemand in ihren Imbiss „Zum warmen Würstchen“. Und dabei müsste die Lokalität eigentlich ein erfolgreiches Edelrestaurant sein, denn für ein solches hatte sich Erna von ihrem Cousin Harry eine Menge Geld geliehen. Als dieser seinen plötzlichen Besuch ansagt, ist die Katastrophe komplett.

Doch da hat der reiche, versnobte Harry – erfrischend und imposant dargestellt von Martin Fleckner – die Rechnung ohne die resolute Wirtin gemacht, die energisch und gewitzt, aber auch verzweifelt und sanftmütig von Anke Marmé gespielt wird. Erna zur Seite stehen dabei die mannstolle und naive Sandy Wutschke, die von Doro Deneu auf die Bühne gebracht wird, und Gerd „Blümchen“ Blume alias Hans Nussbaum, dem Garant für Vielseitigkeit im Urbacher Ensemble.

Was also tun, wenn der Cousin zur Kontrolle kommt? Dann wird kurzerhand ein Edelrestaurant aus der schmierigen Imbissbude gemacht – und zwar über Nacht. Dies gelingt Erna und ihren besten Gästen. Obgleich die weiteren Stammgäste Uschi, bekannt für ihre plumpen Kalauer und prima derb dargestellt von Antje Fleckner, sowie die wortkarge Heidi (Petra Bosbach) dabei eher stören. Zudem nervt regelmäßig Bürgermeister Döge, der sich im Wahlkampf befindet und gespielt von Dieter Bosbach passend polterig rüberkommt.

Nahezu immer an seiner Seite ist Frau Annabel, der bunte Paradiesvogel, der schillernd von Brigitte Adams dargestellt wird. Beide sind Stammgäste bei Wolfgang Schuster, dem Betreiber des „Wein Schlösschens“ nebenan, wo wirklich Sterneküche serviert wird. Dennoch drehen Erna und ihre Verbündeten das Lokal schnellstens auf Links, der Cousin kann kommen. Dieser reist mit der kaufsüchtigen Freundin Heike (Irina Reusch) an. Beide genießen also „feinste Speisen“ und „edelste Tropfen“ – stets beobachtet vom neugierigen Konkurrenten Wolfgang, den Joachim Urban verschmitzt und hinterlistig darzustellen weiß.

Die Posse gelingt der Küchencrew, und schon am nächsten Tag sitzt eine feingeistige, intellektuelle Restauranttesterin an Ernas Tisch, wunderbar affektiert gespielt von Jule Fleckner. Diese wird nach einigen Irrungen und Wirrungen letztlich von Ernas legendärer Currywurst überzeugt. Und auch Cousin Harry zeigt sich weiterhin großzügig bei der Unterstützung seiner Cousine. Ob diese allerdings bei der Haute Cuisine bleibt oder bald wieder Frittenfett erhitzt?

Termine



Davon können sich Interessierte bei den weiteren Aufführungen der Komödie überzeugen. Diese finden im Kulturjugendzentrum Oberhonnefeld-Gierend am Freitag, 22., Samstag, 23. März, jeweils um 20 Uhr und am Sonntag, 24. März um 15 Uhr statt, in der Sängerhalle Dierdorf-Brückrachdorf am Freitag, 12., und Samstag, 13. April, beide um 20 Uhr sowie am Sonntag, 14. April, um 15 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt's bei Schreibwaren Zerres in Puderbach, der Westerwald Bank in Dierdorf oder der Bäckerei Backfreund in Willroth.