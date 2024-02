Elfjähriges Mädchen in Asbach angefahren: Unfallfahrer flüchtet

Ein Kind fuhr auf seinem Cityroller auf dem Bürgersteig der Hauptstraße, an einer Einmündung missachtete ein Mann aber seine Vorfahrt.

Am Mittwochabend ereignete sich um 18.50 Uhr im Einmündungsbereich Kirchgasse/Hauptstraße in Asbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Verkehrsunfallflucht. Der männliche Unfallverursacher missachtete hier die Vorfahrt eines elfjährigen Mädchens, das mit seinem Cityroller auf dem an der Einmündung durchgehenden Bürgersteig der Hauptstraße fuhr.

Es kam zu einer Berührung des Autos und des Rollers, wodurch das Kind auf die Fahrbahn stürzte, so die Polizei. Der Fahrer stieg aus, verließ nach einem kurzen Wortwechsel aber unerlaubt die Unfallstelle. Das leichtverletzte Kind verständigte seine Mutter. Nach der ärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde das Mädchen zur ambulanten Behandlung in eine Kinderklinik gebracht.

Bei dem Auto des Unfallverursachers könnte es sich um einen dunklen Ford handeln. Der Fahrer wird auf Mitte 20 geschätzt und hat blonde Locken.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.