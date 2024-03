Plus Kreis Neuwied

Eklat bei Resolution für Vielfalt und Toleranz: Neuwieder Kreistag setzt Zeichen

Von Ralf Grün

i Im Februar waren Tausende Neuwieder gegen Rechtsextremismus und für Demokratie, Vielfalt und Toleranz auf die Straße gegangen. Foto: Jörg Niebergall

Dass sich die AfD-Fraktion im Neuwieder Kreistag einer Resolution „Für Demokratie, Vielfalt und Toleranz – gegen Rechtsextremismus und jede andere Form des politischen, religiösen oder weltanschaulichen Extremismus“ nicht anschließen würde, konnte man durchaus erwarten. Dass es während der Rede ihres Vertreters in dem Gremium zu diesem Thema zu einem Eklat kommen würde, hingegen nicht. Doch genau das ist in der Kreistagssitzung in der Aula der David-Roentgen-Schule geschehen.