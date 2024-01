Einstimmig für Klimaschutz und Innovation: Kreis Neuwied konkretisiert „KIPKI-Projekte“

Der Kreis Neuwied hat die energetische Sanierung des Dachs der Carmen-Sylva-Realschule plus sowie die Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf dem Schirm. Foto: Archiv Jörg Niebergall

Wie die Kreisverwaltung in ihrem Schreiben weiter berichtet, hat der Kreisausschuss ihr in seiner jüngsten Sitzung ohne Gegenstimme den Auftrag erteilt, für insgesamt neun Maßnahmen im Kreisgebiet, die dem Klimaschutz dienen, Anträge auf Zuwendungen aus dem besagten Förderprogramm zu stellen. „Mich freut das einmütige Votum des Ausschusses auch deshalb, weil mir damit zugleich das Vertrauen geschenkt wird, vor dem Hintergrund der kurzen Antragsfrist gegebenenfalls Anpassungen in der Liste im Rahmen des Förderkontingents vorzunehmen, sollte dies aus förderrechtlichen Gründen notwendig sein“, wird Landrat Achim Hallerbach in dem Pressetext zitiert.

Wir haben unter anderem die Sanierung eines Gebäudetraktes bei uns im Kreishaus einschließlich Errichtung einer Fotovoltaikanlage, die energetische Sanierung des Dachs der Carmen-Sylva-Realschule plus einschließlich der Errichtung einer Fotovoltaikanlage sowie die Installation einer Fotovoltaikanlage auf der Kinzingschule Neuwied auf der Agenda. Landrat Achim Hallerbach

Hallerbach sichert zu, der Ausschuss werde in seiner darauffolgenden Sitzung über diese möglicherweise notwendigen Anpassungen unterrichtet.

„Wir haben unter anderem die Sanierung eines Gebäudetraktes bei uns im Kreishaus einschließlich Errichtung einer Fotovoltaikanlage, die energetische Sanierung des Dachs der Carmen-Sylva-Realschule plus einschließlich der Errichtung einer Fotovoltaikanlage sowie die Installation einer Fotovoltaikanlage auf der Kinzingschule Neuwied auf der Agenda“, konkretisiert Achim Hallerbach die Klimaschutzmaßnahmen, zu denen auch die energetische Sanierung der Sporthallen an der Konrad-Adenauer-Realschule plus in Asbach sowie an der Nelson-Mandela-Realschule plus in Dierdorf und die Sanierung der Beleuchtungsanlagen an der Ludwig-Erhard-Schule sowie der Heinrich-Heine-Realschule in Neuwied zählen.

Auch wenn das als unbürokratisch angekündigte Förderprogramm im Verlauf des Jahres rechtlich immer umfangreicher wurde, haben wir doch in enger Abstimmung mit dem Immobilienmanagement eine Projektliste zusammengestellt, die nicht nur unsere Effizienz und Kohlendioxideinsparung erhöht, sondern auch Kosten senkt. Klimaschutzmanagerin Janine Sieben

Ebenfalls auf der To-do-Liste: eine Verschattungsmaßnahme auf dem Schulhof der Carl-Orff-Schule in Engers mittels fünf Dachplatanen und die Entsiegelung des Schulhofs des Rhein-Wied-Gymnasiums in Neuwied mit nachfolgendem Einbau eines wasserdurchlässigen Belags. Auf dem Schulhof befinden sich zwölf Platanen, die bereits eine Verschattung des Schulhofes bieten.

Das Maßnahmenbündel deckt sich auch mit den Vorstellungen von Janine Sieben. Die Klimaschutzmanagerin des Landkreises hatte gleich bei Amtsantritt die Nutzung von Fotovoltaik auf den Dächern der eigenen Liegenschaften zur obersten Priorität erklärt. „Auch wenn das als unbürokratisch angekündigte Förderprogramm im Verlauf des Jahres rechtlich immer umfangreicher wurde, haben wir doch in enger Abstimmung mit dem Immobilienmanagement eine Projektliste zusammengestellt, die nicht nur unsere Effizienz und Kohlendioxideinsparung erhöht, sondern auch Kosten senkt“, so Sieben.

Sparsamer Energieeinsatz ist dabei förderfähig

„Die geplante ökologische Aufwertung entspricht den Vorgaben des deutschen Klimaschutzgesetzes (KSG), in dem bis 2030 eine Reduzierung um 65 Prozent Kohlendioxidausstoß gegenüber 1990 vorgesehen ist“, ist der Pressemitteilung zu entnehmen.

Förderfähig sind insbesondere Maßnahmen, die den sparsamen Einsatz von Energie in den Gebäuden und in der Infrastruktur der kommunalen Gebietskörperschaften sowie die Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb und den Betrieb von klimafreundlicher Mobilität ab 75 Prozent der auf den Landkreis entfallenden Pauschalförderung zum Ziel haben. „Hinzu kommen bis zu 25 Prozent der auf den Landkreis entfallenden Pauschalförderung für Maßnahmen zur Anpassung an die Klimawandelfolgen, insbesondere solche zur Klimaresilienz sowie Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen. Alle unsere Vorhaben entsprechen den Vorgaben“, betont Hallerbach.

Soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt, sind die Positionen im Finanzhaushalt des Landkreises für 2024 ausgewiesen. Landrat Achim Hallerbach

Im Antragsportal des Landes kann man noch bis zum 31. Januar 2024 Maßnahmen beantragen, die im Bewilligungszeitraum bis zum 30. Juni 2026 umsetzbar sind. „Soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt, sind die Positionen im Finanzhaushalt des Landkreises für 2024 ausgewiesen“, so der Landrat. „Die übrigen Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt enthalten. Da es sich um eine 100-prozentige Förderung handelt, entstehen keine Kreditanteile.“ red