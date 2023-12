Einkauf mit gestohlenen EC-Karten in Neuwied: Polizei fahndet nach zwei Personen

ARCHIV – Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Nach einem Mann und einer Frau, die am Sonntagmorgen, 5. November, in einem Automatenkiosk in der Neuwieder Innenstadt mit einer gestohlenen EC-Karte bezahlt haben, fahndet derzeit die Neuwieder Polizei. Da bisherige Ermittlungen nicht zum Erfolg führten, veröffentlicht die Polizei nun Aufnahmen aus der Videoüberwachung.

Die Geldkarte war zwischen Freitag, 3. November, 15 Uhr, und Sonntag, 5. November, 12.50 Uhr, aus einem im Neuwieder Stadtteil Block geparkten Auto gestohlen worden. Die unbekannten Täter hatten gewaltsam eine Fensterscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und eine darin befindliche Geldbörse entwendet, in der sich mehrere EC-Karten befanden.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den beiden abgebildeten Personen machen?

Am frühen Sonntagmorgen, 5. November, gegen 2.55 Uhr kam es zu insgesamt drei unberechtigten Abbuchungen mit den entwendeten EC-Karten in dem Automatenkiosk in der Neuwieder Innenstadt. Ausweislich der Videoaufzeichnungen handelt es sich bei dem Verwender der EC-Karten um eine männliche Person, die von einer weiblichen Person begleitet wurde. red

Die Kriminalinspektion Neuwied sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise per E-Mail an die Adresse kineuwied@polizei.rlp.de oder unter Tel. 02631/8780.