Ein Rundgang, der in eine Urlaubswelt führt: Uwe Langnickel präsentiert in Dierdorf-Elgert wieder seine Werke

Eine Ausstellung lockt in das Atelier des Künstlers Uwe Langnickel (rechts im Bild) in Dierdorf-Elgert. Foto: U. Burgard

Bei Schnee und Sonne wurde die diesjährige Jahresausstellung von Uwe Langnickel eröffnet. Wieder war das Kunsthaus in Dierdorf-Elgert mit Gästen gefüllt, die zu seiner Vernissage gekommen waren. Seit mehr als 40 Jahren ist sie schon eine Tradition in der Vorweihnachtszeit. Zur Eröffnung spielte der Musiker Rolf Meyer-Thibaut auf der Gitarre. Verbandsbürgermeister Manuel Seiler wies in seiner Rede auf die Bedeutung des Künstlers hin – vor allem in der Region.

Langnickel selbst gab einen Einblick in seine Werke und führte durch die Ausstellung. Schwerpunkte bilden Reisebilder aus Griechenland und Sylt, aber auch das Regionale – wie die Architektur von Dierdorf und Neuwied. Besonderheit in diesem Jahr ist nach Angaben einer Pressemitteilung wieder der Kuhraum mit gemalten und gedruckten Kühen, Kälbern, auch auf Tische. Insgesamt werden über 100 Arbeiten gezeigt.

Die Ausstellung ist noch an den nächsten beiden Adventswochenenden zu besichtigen. Ein Rundgang durch die Ausstellung führt in die verschiedenen Atelierräume. Jeder Raum hat einen Schwerpunkt, zum Beispiel zarte Aquarelle von Sylt und Griechenland, Dünen, Häfen, Segelschiffe, oft nur fast hingehaucht, sparsam und trotzdem prägnant. Im Kontrast dann die Dibonddrucke von Schweden in starker Farbigkeit. Großformatige Kohlezeichnungen von Olivenbäumen öffnen die Bilderwelt zu einer Reihe von zarten Studien von Ölbäumen. Jeder Bilderraum ist eine kleine Welt für sich, die die Vielseitigkeit des Malers widerspiegeln – ein Rundgang, der in die Urlaubswelt führt, aber auch das Regionale berücksichtigt.