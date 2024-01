Plus Neuwied Ehrengarde präsentiert gigantisches Schauspiel: Neuwieder Stadthalle bebt Das letzte „Geheimnis“ wurde dann zum Start der Sitzung der Ehrengarde gelüftet: Nachdem Fredi Winter im vergangenen Jahr seinen Abschied als Sitzungspräsident angekündigt hatte, galt es nun einen Nachfolger zu finden. Da sich Kommandeur Alexander Wertgen und Kommandeuse Steffi Kugler (stand auch solo als Hilde Herrlich in der Bütt) schon bei den jüngsten kölschen Galaabenden an gleicher Stelle als Meister ihres Fachs gezeigt hatten, fiel die Wahl nicht schwer. Von Jörg Niebergall

Die beiden Ehrengarde-Youngster sagten zu und dürften, wenn alles nach Plan läuft, für die nächsten Jahrzehnte gesetzt sein. Die Wahl des Sitzungsmottos hatten die Ehrengardisten dann aber der Traumtänzerkompanie überlassen. Die hatten mit vielen weiteren Helfern die Neuwieder Stadthalle in mühevoller Kleinstarbeit in Anlehnung an ihren Tanz „New York, Paris ...