Plus Neuwied Ehrenbürger Peter Barth stirbt im Alter von 87 Jahren: Lohmann-Chef hat sich um Neuwied verdient gemacht Die Stadt Neuwied trauert um ihren Ehrenbürger Peter Barth. Der langjährige geschäftsführende Gesellschafter der Lohmann GmbH & Co. KG ist am vergangenen Dienstag im Alter von 87 Jahren verstorben. Von Hilko Röttgers

Um seine Heimatstadt hat er sich in vielen Bereichen verdient gemacht. „Peter Barth war zeit seines Lebens ein großer Freund und Gönner unserer Stadt und ihrer Gesellschaft“, würdigt Oberbürgermeister Jan Einig den Verstorbenen. Barth kam am 7. Mai 1936 zur Welt. Nach dem Abitur am Staatlichen Neusprachlichen Gymnasium Neuwied studierte er ...