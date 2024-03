Dritter Discounter siedelt sich an: Warum Penny in Oberhonnefeld-Gierend eine Filiale errichtet

An der B 256/Westerwaldstraße rechts neben der Belloil Tankstelle Pees entsteht der Penny Markt in Oberhonnefeld-Gierend. Das bisherige Wartehäuschen an der Ampelanlage wird dafür einige Meter in Richtung Bushaltelinie versetzt. Im Frühjahr 2025 will der Discounter die Filialeröffnung feiern. Foto: Daniel Dresen