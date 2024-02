Pünktlich um 20.11 Uhr ist in Rahms das Programm der ersten Karnevalssitzung an den Start gegangen. Zusammen mit Sitzungspräsident Christoph Eppler, der nach Angaben einer Pressemitteilung, „gekonnt und souverän durchs Programm führte“, marschierten die Tanzgruppe Rahms-Strauscheid und die Rahmser Dorfmusikanten in den voll besetzten Saal ein.