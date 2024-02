Innerhalb kurzer Zeit hat es im Kreis Neuwied drei Mal gebrannt: In Asbach stand am Donnerstagabend eine größere Garage in Flammen, in der Nacht auf Freitag rückten Feuerwehren zu einem Küchenbrand in Puderbach aus, und am Freitagmorgen brannte es in Rodenbach, Verbandsgemeinde Puderbach, in einem Einfamilienhaus. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilen, blieben in allen drei Fällen von den Feuern betroffenen Personen unverletzt.