Diskussion mit Fraktionsvertretern: Wie geht es weiter im Neuwieder Stadtrat?

Von Rainer Claaßen

i Auch viele Bürger verfolgten aufmerksam die Diskussion im Albert-Spee-Haus, zu der acht Parteivertreter, die in den Neuwieder Stadtrat wollen, gekommen waren. Foto: Rainer Claaßen

Die Veranstaltung hat Tradition: Schon seit Jahrzehnten laden die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) und die Kolpingsfamilie (KF) in Neuwied vor den Kommunalwahlen zu einer Informationsveranstaltung ein. Die Ansichten der Fraktionskandidaten waren in diesem Jahr in vielen Punkten harmonisch, vor allem bei einem Thema gingen die Meinungen aber auseinander.