Plus Neuwied Die Zuversicht steht im Mittelpunkt: Bürgerpreis der Neuwieder Casinogesellschaft geht wieder an eine Frau Weil sie ihr musikalisches Portfolio auf die Zusammenarbeit mit an Demenz leidenden Menschen ausgeweitet hat, ist die Kirchenmusikerin und Kantorin Sabine Paganetti für ihr Engagement ausgezeichnet worden. Von Rainer Claaßen

Ein passenderer Ort für den Neujahrsempfang der ältesten Neuwieder Gesellschaft dürfte sich schwer finden lassen: Der holzgetäfelte Saal der Tagungsgvilla Weißer Berg in Niederbieber bot ein stimmiges Ambiente für einen „Herrenclub“, von dem man zunächst meinen möchte, er passe nicht mehr in die Gegenwart. Der Abend bewies in vielerlei Hinsicht, ...