Industrieunternehmen haben in den vergangenen Jahrzehnten viel getan, um Unfälle zu vermeiden – nicht immer freiwillig. Oft mussten die entsprechenden Vorgaben erst vom Gesetzgeber gemacht werden. So wurden Standards gesetzt, die in den Unternehmen auch eingehalten werden müssen. Der Konzern Calderys, der auch in Neuwied ein Werk betreibt, geht noch einen Schritt weiter.