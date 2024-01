Großprojekte vorantreiben, der illegalen Müllentsorgung ein Ende setzen und das Bürgerhaus in neuem Glanz erstrahlen lassen: Dies sind nur einige Punkte, die in diesem Jahr auf der Liste der Ortsvorsteher in Niederbieber, Rodenbach, Segendorf und Altwied stehen. Und die Ortsvorsteher Karl Heinz Troß, Uwe Preis, Andrea Welker und Liane Herbst haben sich bis zur Kommunalwahl noch eine Vielzahl weitere Themen auf die Agenda geschrieben.