Plus Neuwied

Der Demokratie eine große Bühne bieten: Schüler aus Neuwied entwickeln eigenes Stück am Jungen Schlosstheater

Von Rainer Claaßen

i Freuen sich auf die Aufführung am Donnerstag, 30. Mai, im Jungen Schlosstheater: Theaterpädagoginnen Sandra Peifer (links) und Sabine Parker (rechts) sowie die sieben jugendlichen Darsteller, die das Stück auch entwickelt haben. Foto: Rainer Claaßen

In den Pfingstferien haben sich Kinder und Jugendliche am Jusch mit dem Thema „Demokratie und Kinderrechte“ auseinandergesetzt – am Donnerstag, 30. Mai, feiert das Stück Premiere.