Plus Neuwied Demokratiebündnis und Bauern protestieren in Neuwied: Gleich zwei Demos bei Politischem Aschermittwoch der AfD Den Politischen Aschermittwoch der AfD in Neuwied-Torney haben zwei Demonstrationen begleitet. Das Neuwieder Bündnis für Demokratie und Toleranz hat gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus protestiert, Bauern wollten auch hier auf ihre Lage aufmerksam machen. Insgesamt spricht die Polizei von 500 Teilnehmern aller Veranstaltungen. Von Rainer Claaßen

