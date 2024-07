Plus Neuwied

Deichstadtfest in Neuwied: Wie unterhält man etwa 70.000 Menschen?

i In wenigen Tagen lockt das Deichstadtfest wieder Zehentausende nach Neuwied. Doch bevor die Musik spielt, muss noch Einiges organisiert und getan werden. Foto: Archiv Jörg Niebergall

Etwa 70 000 Besucher werden bei dem Deichstadtfest in die Neuwieder Innenstadt strömen, um 25 verschiedene Acts auf vier Bühnen zu sehen. Doch damit alles funktioniert, arbeitet seit Monaten ein Team des Neuwieder Stadtmarketings auf das Festival hin. Die RZ hat mit der Teamleiterin Nathalie Schneider gesprochen und gefragt, was nötig ist, um so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen.