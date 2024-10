Plus Bad Hönningen Das „Hohe Haus“ braucht 72 neue Fenster: Heimatverein Bad Hönningen sucht Paten Von Sabine Nitsch i Die Fensterpaten und Vorstandsmitglieder des Heimatvereins (von links), Thomas Kesseler, Stadtbürgermeister René Achten, Thomas Both, Guido Job, Erich Kaiser vom Jagdgut Westerwald und Bernd Vetter, zeigen vor dem Haus einen maroden Fensterladen. Fotos: Sabine Nitsch Foto: Sabine Nitsch Der Heimatverein Bad Hönningen kümmert sich um das „Hohe Haus“, das wohl älteste Gebäude in der Stadt. Nun zieht es durch das Gemäuer, die Fenster müssen ersetzt werden. Dafür sucht man Paten. Lesezeit: 2 Minuten

Das „Hohe Haus“ in Bad Hönningen ist in die Jahre gekommen. Die uralten Fenster sind so verzogen und marode, dass der Wind durchfegt. Mit Blick auf das Alter des wohl ältesten Hauses in Bad Hönningen, ist das nachvollziehbar. Das Besitztum an der Hauptstraße 162 wurde bereits 1019 in der ersten ...