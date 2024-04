Das Abitur endlich in der Tasche: Schüler des WHG Neuwied verabschieden sich

Anzeige

Sie sei schön und sehr persönlich gewesen, die Rede von Frank Michael Strauss, dem Schulleiter des Werner-Heisenberg-Gymnasiums (WGH) Neuwied, berichtet die Bildungseinrichtung in einer Pressemitteilung. Nach seiner Rede überreichten die Stammkursleiter den Schülern die wohlverdienten Abiturzeugnisse. Außerdem wurden Schüler in den Fächern Mathematik, Biologie, Physik und Religion sowie im Bereich soziales Engagement für außergewöhnliche Leistungen geehrt.

Mit dem Ende der Zeugnisverleihung ging es für alle Anwesenden nach Bendorf, wo der Abiball des Jahrgangs gefeiert wurde.Hier wurden alle zunächst mit einem Sektempfang willkommen geheißen. Begonnen wurde der Abend mit einer Ansprache und einem Ständchen der Abiturienten. Zur Belustigung des ganzen Saals wurde im Anschluss ein Video gezeigt, in dem den ehemaligen Schülern zur Zeit der Mottowoche einige Fragen gestellt wurden.

Spaß für alle Anwesenden

Nach einer Essenspause, unterstützt von zahlreichen Stufenbildern, ging es anschließend mit dem Programm weiter. Mit neugierigen Ohren und einem allgegenwärtigen Schmunzeln lauschte der ganze Saal der Rede von Johanna Welle und Carlotta Burger, die noch einmal gemeinsam die vergangenen Jahre der Stufe aufleben ließen. Darauffolgend stellten sich sieben mutige Lehrer, Schüler und Angehörige einer eigens ausgedachten Variante des Spiels „Reise nach Jerusalem“. Es galt, einen genannten Gegenstand in den Reihen des Publikums zu finden und schnellstmöglich zurück auf die Bühne zu bringen. Die letzte Person, die die Bühne erreichte, schied aus. Sowohl für die Spieler als auch für die Zuschauer sei es ein spannendes Spiel mit fliegenden Stöcken und verschüttetem Bier gewesen, heißt es in dem Bericht weiter.

Den Abschluss des Programms bildete eine Preisverleihung. Hier wurden Preise an einige Lehrer und Schüler verteilt, die in Umfragen der Abizeitung auf Platz 1 gelandet waren. Mit dem Überreichen des letzten Preises und einer kurzen Ansprache beendeten die Moderatoren des Abends, Fabian Fogel und Benjamin Lück, den Abiball und luden zu der After Party ein, bei der noch bis spät in die Nacht getanzt und gefeiert wurde.