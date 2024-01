Plus Linz Damit die Linzer weiterhin planschen können: Was die Stadt 2024 mit dem Freibad vorhat Die Stadt Linz hat in den vergangenen Jahren viel geschafft, und auch für 2024 hat sie sich sehr viel vorgenommen. Ein Projekt steht dabei ganz oben auf der Prioritätenliste. Von Sabine Nitsch

„Das Freibad muss so beplant werden, dass es auch die nächsten zehn Jahre als Familienbad erhalten bleibt“, betont Stadtbürgermeister Hans Georg Faust im Gespräch mit unserer Zeitung mit Blick auf die Pläne der Stadt für dieses Jahr. Dazu müsse in den kommenden Jahren in den Erhalt des Bades investiert werden. ...