Anhausen

Dachstuhl brennt in Anhausen: Hausbewohner können sich retten

i Die Einsatzkräfte können den Dachstuhlbrand in Anhausen unter Kontrolle bringen. Foto: Feuerwehr VG Rengsdorf-Waldbreitbach/Peter Schäfer

Am Samstag um 2.15 Uhr musste die Einheit Kirchspiel Anhausen der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach zu einem Dachstuhlbrand an einem Wohngebäude in der Ortslage Anhausen ausrücken. Dies teilt Wehrleiter Peter Schäfer in einer Presseinfo mit.