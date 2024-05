Meinborn

Dachgeschoss in Vollbrand: Hausbesitzer bei Löschversuch in Meinborn verletzt

i Starke Rauchentwicklung ließ die Feuerwehren am Dienstagabend nach Meinborn ausrücken. Foto: Peter Schäfer/Feuerwehr Rengsdorf-Waldbreitbach

Eine starke Rauchentwicklung ließ mehrere Feuerwehren am Dienstagabend in Meinborn ausrücken. In einem Einfamilienhaus stand das Dachgeschoss in Vollbrand.