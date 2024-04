Christian aus Neuwied braucht Hilfe: Stammzellenspender dringend gesucht

Der 28-jährige Neuwieder Christian ist an Leukämie erkrankt und braucht dringend einen Stammzellenspender.

Der 28-jährige Neuwieder Christian ist an Leukämie erkrankt und braucht dringend einen Stammzellenspender. Foto: Florian Schiep

Anzeige

Der 28-jährige Neuwieder stand mitten in Leben als ihn Ende Februar die Diagnose Leukämie traf. Jetzt muss er auf der Intensivstation um sein Leben kämpfen, doch er ist nicht allein: Seine Freunde haben sich zusammengetan, um ihm Kraft und Hoffnung zu schenken, und dies geschieht mit einer Typisierungsaktion, die am 14. April stattfinden und möglichst zahlreiche Menschen für das Thema Blutkrebs sensibilisieren soll.

Familie und Freunde stehen ihm bei

Ebenso wie die Familie ist auch Florian Schiep derzeit immer an der Seite seines erkrankten Freundes. Seit mehr als zehn Jahren verbindet beide eine enge Freundschaft, die jetzt besonders gefragt ist: „Christian ist einfach ein herzensguter Mensch, der immer hilft, wo er kann”, beschreibt Schiep seinen Freund, der nicht zuletzt aufgrund dieser Charaktereigenschaften und seiner aufgeschlossenen Art den Spitznamen Mausi trägt.

Als vor rund einem Monat zunächst die Diagnose kam und anschließend klar wurde, dass Christian dringend eine Stammzellenspende benötige, um wieder gesund zu werden, wollten Schiep sowie weitere Freunde und die Familie handeln. Zum einen, um „Mausi” zu unterstützen und zum anderen, um ihm auch ein stückweit neue Hoffnung zu geben. Auf diese Weise entstand die Idee, eine große Typisierungsaktion zu initiieren.

Dass es nicht leicht ist, eine Veranstaltung dieser Art zu organisieren und einen passenden Spender zu finden, wissen alle, aber die Motivation ist da, Christian durch die Aktion Mut zu machen: „Natürlich ist es nicht gerade einfach, eine solche Aktion zu starten, aber wir haben viele Helfer, Freunde, Familie und die Dkms, die uns dabei tatkräftig unterstützen”, berichtet Schiep.

Hoffnung auf viele Teilnehmer

Er hofft, dass sich diese, für Christian so wichtige, Veranstaltung möglichst weit herumspricht, damit sich zahlreiche Menschen typisieren lassen. „Wir hoffen, dass wir auf diese Weise einen Stammzellspender für Christian oder für jemand anderen finden”, sagt Schiep.

Was geschehen könnte, wenn die Typisierungsaktion nicht den gewünschten Erfolg bringt, daran wird am 14. April niemand denken, denn wer sich mutig dem Kampf gegen den Krebs stellt und dabei von so guten Freunden und der Familie unterstützt wird, hat bestimmt auch gute Karten, wenn es um das Schicksal geht.

Die Typisierungsaktion für Christian findet am Sonntag, den 14. April, zwischen 10 bis 18 Uhr im Werk56, Friedrich-Mohr-Straße 1c, in Koblenz statt. Für ein Getränk sowie einen Snack ist gesorgt. Entnommen wird ein Wangenabstrich, der schmerzfrei erfolgt. Weitere Informationen gibt es direkt am Ort sowie unter www.dkms.de